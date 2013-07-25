Штрафы за вырубку деревьев и уничтожение животных увеличили в пять раз

Кабинет министров Украины ужесточил ответственность за нарушение законодательства о природно-заповедном фонде - штрафы за незаконную вырубку деревьев, уничтожение диких животных и птиц и загрязнение земель вырастут в среднем в пять раз.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 123 от 25 июля), в Государственной экологической инспекции считают, что эти меры улучшат состояние окружающей среды. Но экологи не верят, что рост штрафов исправит ситуацию, и говорят о формальном контроле за природоохранными нарушениями.

Постановление "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба от нарушений законодательства о природно-заповедном фонде" накануне было принято на заседании Кабмина. Документ был разработан Министерством экологии и природных ресурсов. Он отменяет аналогичное постановление от 1998 года и значительно увеличивает штрафы за уничтожение флоры и фауны, засорение территорий и несанкционированный въезд транспорта в заповедники и заказники.

"Повышение штрафов усилит сохранность природно-заповедного фонда и увеличит поступления в бюджет", - сказал директор департамента заповедного дела Минэкологии Виктор Канцурак.

Объектов природно-заповедного фонда - заповедников, заказников, ландшафтных парков - в Украине насчитывается 7600, отмечает газета. Их площадь составляет около 7% общей территории страны.

По новым правилам, максимальный штраф за незаконно срубленное дерево составит 6066 грн (ранее - 1103 грн). Ужесточается также ответственность за незаконный сенокос: 18,2 тыс. грн за 1 га (3 тыс. грн) и самовольный выпас скота: 273 грн (30 грн). Незаконный сбор грибов будет тарифицироваться по 27 грн за единицу (5 грн/шт), а ягод - 137 грн за 1 кг (25 грн/кг).

Кроме того, многократно увеличиваются штрафы за незаконное уничтожение животных. Так, за убийство лося придется заплатить 40 тыс. грн (2 тыс. грн), косули - 8,8 тыс. грн (860 грн), лисицы - 2,6 тыс. грн (550 грн).

Любителям несанкционированной охоты придется заплатить 1824 грн штрафа (350 грн) за ондатру и 938 грн - за зайца (180 грн). Меньше всего штраф за уничтожение степной мыши - 26 грн.

То же касается и птиц. Например, штраф за фазана составит 939 грн, за дикого гуся - на 1 грн меньше, а за перепела - 469 грн (ранее - все по 180 грн).

При этом наказание за незаконный вылов рыбы составит, в частности, за осетровых - 4513 грн/шт (ранее - 550 грн), сома - 752 грн (94 грн), щуку - 903 грн (55 грн). За моллюсков придется заплатить по 2,5 тыс. грн/т (480 грн).

Несанкционированный проезд транспорта по объектам природно-заповедного фонда обойдется в 208 грн за легковой автомобиль (40 грн) и 286 грн - за автобус (55 грн). Штраф за посадку вертолета составит 10,4 тыс. грн (2 тыс. грн). В документе указывается, что штрафы не применяются, если природе был нанесен ущерб при спасении людей и в других чрезвычайных ситуациях.

В Минэкологии уточнили, что состояние природоохранных объектов контролируют Государственная охрана природно-заповедного фонда и Государственная экологическая инспекция. "В 2012 году работники службы охраны учреждений природно-заповедного фонда Минэкологии составили 1383 протокола об административных правонарушениях", - сообщил Канцурак.

И.о. председателя Госэкоинспекции Игорь Кошелев добавил, что в первом полугодии служба провела 1318 проверок и привлекла к административной ответственности 152 нарушителя.

Однако экологи считают, что природоохранный надзор в Украине проводится формально. "Увеличение штрафов - это хорошо, но Госэкоинспекция могла бы работать эффективнее. Сейчас контроль есть только там, где работает администрация объектов - в национальных парках и заповедниках", - отметил заместитель председателя Национального экологического центра Алексей Василюк.

Активист экологического сообщества "Печенеги" Сергей Балобин добавил, что природоохранные объекты зачастую вообще никак не помечены, нет кадастра природоохранных земель, а фермеры, распахивая землю, даже не знают, что это заказник.