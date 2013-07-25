Группа «Креатив» в первом полугодии увеличила прибыль в 2,6 раза

Один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агропромышленная группа «Креатив» (Кировоград) в первом полугодии 2013 года получила 310,5 млн грн чистой прибыли, что в 2,6 раза больше, чем в январе-июне 2012 года, говорится в финансовом отечете компании, составленном по национальным стандартам бухгалтерской отчетности.

Согласно документу, опубликованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход компании за указанный период вырос в 2,5 раза – до 3,262 млрд грн. При этом валовая прибыль «Креатива» в первой половине т.г. увеличилась почти вдвое – до 648,7 млн грн, а операционная прибыль составила 568,7 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем в январе-июне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным главы правления компании Юрия Давыдова, группа «Креатив» в 2012 году увеличила чистый доход на 82% - до 685 млн долл. с 376 млн долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей рынка более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".