В России зафиксирована очередная вспышка АЧС

Москва. В Урюпинском районе Волгоградской области (РФ) зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней, сообщили УНИАН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«23 июля при исследовании в Волгоградской областной ветеринарной лаборатории проб патологического материала от двух павших свиней в личном подворном хозяйстве хутора Бесплемяновский получен положительный результат на АЧС. Со слов владельца животных, предполагаемая дата начала заболевания - 23 июля 2013г. В данном хозяйстве содержится 12 голов свиней, из которых 2 пало. Трупы животных уничтожены путем сжигания», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, источник инфекции и поголовье свиней в первой угрожаемой зоне уточняется.

24 июля Управлением Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия подписано решение о необходимости проведения отчуждения животных (свиней всех половозрастных групп) и изъятия продуктов животноводства (продуктов свиноводства, субпродуктов) при ликвидации очага особо опасной болезни животных.

Кроме этого, постановлением Губернатора Волгоградской области установлен карантин на территории х. Бесплемяновский.

Как сообщал УНИАН, на середину июля в РФ зафиксировано 55 очагов АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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