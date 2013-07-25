Агрокомпании «Дружба-Нова» не удалось разместить облигации на 100 млн грн

Крупный украинский производитель аграрной продукции компания «Дружба-Нова» не смог разместить облигации серии «В» на сумму 100 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за период обращения бумаг – с 15 июня 2012 года по 14 июля 2014 года – компании не удалось продать ни одной облигации.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года «Дружба-Нова» сообщила о намерении разместить именные процентные необеспеченные облигации серий "А" и "В" общим объемом 200 млн грн. Процентный доход по обеим сериям на первый-шестой квартальные купонные периоды был установлен в размере 22,5% годовых. Из общей суммы привлеченных средств 93 млн грн компания планировала направить на финансирование производства и сбора сельхозпродукции, 107 млн грн – на рефинансирование основной суммы долга по кредитному договору.

Справка УНИАН. Основанное в 2001 году агропромышленное предприятие «Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота и собственным элеваторным комплексом. Земельный банк компании составляет 110 тыс. га.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» в начале апреля т.г. сообщил о заключении договора купли-продажи на приобретение 80% акций компании «Дружба-Нова».