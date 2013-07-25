S&P подтвердило рейтинг агрохолдинга «Креатив»

Рейтинговое агентство Standart & Poors подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг одного из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине холдинга «Креатив» на уровне «В-» с позитивным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

В то же время, агентство отозвало присвоенный ранее рейтинг облигациям компании на 400 млн долл. на уровне «В-» и рейтинг возвратности активов на уровне «4» в связи с тем, что евробонды так и не были выпущены.

Согласно пресс-релизу, подтверждение позитивного прогноза для «Креатива» связано со снижением долговой нагрузки. При этом в S&P отметили, что агентство может предпринять позитивное рейтинговое действие, если скорректированное соотношение «долг/EBITDA» компании снизится до менее 3,5x в конце 2013 года (в сравнении с достаточно высоким уровнем 4,6х в конце 2012 г.). Однако S&P ожидает значительного увеличения EBITDA «Креатива» в 2013 году в связи с ростом производственных мощностей, высоким коэффициентом их загрузки и благоприятными тенденциями в отрасли, связанными со стабильным спросом на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. S&P присвоило агрохолдингу «Креатив» рейтинг «В-» с позитивным прогнозом. Тогда же международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило холдингу долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B-» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)».

Кроме того, в апреле стало известно, что «Креатив» намерен выпустить 5-летние евробонды на сумму 350-400 млн долл. с ориентиром доходности 10,75%. Однако в конце мая компания сообщила, что отказалась от этой идеи в связи со сложной ситуацией на рынке.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".

Агрохолдинг «Креатив» в первом полугодии 2013 года получил 310,5 млн грн чистой прибыли, что в 2,6 раза больше, чем в январе-июне 2012 года. Чистый доход компании за указанный период вырос в 2,5 раза – до 3,262 млрд грн. При этом валовая прибыль «Креатива» в первой половине т.г. увеличилась почти вдвое – до 648,7 млн грн, а операционная прибыль составила 568,7 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем в январе-июне прошлого года.