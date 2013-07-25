Украина намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Ирак

Украина планирует увеличить поставки зерновых, подсолнечного масла, мяса и яиц на рынок Ирака, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, возможность углубления сотрудничества двух стран в сфере АПК обсудили в четверг, 25 июля, глава Минагропрода Николай Присяжнюк и министр торговли Республики Ирак Хайраллах Хасан Бабекер.

«Отношения между Украиной и Ираком имеют хорошую перспективу, особенно в сфере торговли сельхозпродукцией… В ближайшее время мы завершим работу над подготовкой меморандума о сотрудничестве», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

В ведомстве также отметили, что представители государств обсудили возможность участия украинских компаний в тендерах, которые проводит правительство Ирака для закупки необходимого продовольствия.

По данным Минагропрода, за 5 месяцев 2013 года Украина выручила от экспорта сельхозпродукции в Ирак 36 млн долл., тогда как импорт составил 0,2 млн долл.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина экспортировала в Ирак товаров на сумму 872,4 млн долл., что на 43,1% больше, чем в 2011 году. При этом в прошлом году страна нарастила импорт товаров из Ирака в денежном выражении на 85,3% - до 0,2 млн долл.