Кабмин планирует создать государственную метрологическую инспекцию

Кабинет министров планирует создать государственную метрологическую инспекцию, которая будет проверять на точность измерений все предприятия, которые осуществляют метрологическую деятельность - торговые сети, автозаправочные станции, медицинские учреждения, лаборатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, законопроект "О метрологии и метрологической деятельности" в новой редакции, который и определяет создание госметинспекции, одобрен на заседании Кабмина.

Согласно законопроекту, инспекторы по метрологическому надзору будут осуществлять возложенные на них функции во всех регионах Украины.

Также в новой редакции закона четко разграничены административные и хозяйственные услуги, которые сейчас предоставляются центрами стандартизации, метрологии и сертификации.

«Со вступлением в силу нового документа центры будут проверять средства измерительной техники, а административные функции (т.е. выдача свидетельств, позволяющих проводить поверку средств измерительной техники) передаются центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере метрологии и метрологической деятельности», - сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Новая редакция закона "О метрологии и метрологической деятельности", отмечают в министерстве, была разработан Минэкономразвития, поскольку положения действующего закона не соответствуют европейским нормам и стандартам в области метрологии. Планируется, что новый закон, в случае принятия и подписания Президентом, вступит в силу с 1 января 2015 года.

Напомним, что действующий Закон «О метрологии и метрологической деятельности» принят Верховной Радой в 1998 году.