Компания «Дружба-Нова» сократила прибыль почти на 42%

Крупный украинский производитель аграрной продукции компания «Дружба-Нова» в первом полугодии 2013 года получила 17,4 млн грн чистой прибыли, что на 41,7% меньше, чем в январе-июне 2012 года, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно финансовому отчету завода, составленному согласно национальным стандартам бухгалтерской отчетности, доход от реализации продукции предприятия за указанный период вырос в 1,9 раза – до 459,4 млн грн. При этом валовая прибыль компании в первом полугодии увеличилась на 50,9% - до почти 141 млн грн, а операционная прибыль составила 57,1 млн грн, что на 10,2% больше, чем в январе-июне 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «Дружба-Нова» в 2012 году увеличила чистую прибыль до 163,4 млн грн с 129,5 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Основанное в 2001 году агропромышленное предприятие «Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На данное время контролирует земельный банк общим размером более 110 тыс. га и владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота и собственным элеваторным комплексом.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» в начале апреля т.г. сообщил о заключении договора купли-продажи на приобретение 80% акций компании «Дружба-Нова».