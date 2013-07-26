Шведская Agrokultura AB сокращает земельный банк в Украине

Шведская сельскохозяйственная компания с активами в России и Украине Agrokultura AB (ранее - Alpcot Agro) с целью рационализации земельного банка сокращает обрабатываемые в Украине площади на 24,8 тыс. га или на 38,2% - до 65 тыс. га, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, выручку от продажи земельного банка (без учета техники, зданий и биологических активов) компания оценивает в 5,6 млн долл. или 226 долл./га. По мнению компании, сокращение земельных активов позволит ей экономить 1,6 млн долл. в год.

Agrokultura AB готова отказаться от земель в Крыму, Хмельницкой, Полтавской, Ровенской и Житомирской областях, а также от участка земли в Западной Украине, который расположен слишком далеко от зернохранилищ компании. Таким образом, Agrokultura AB продолжит обрабатывать земли только в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, которые, по мнению компании, являются более продуктивными районами.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года сельхозкомпания Alpcot Agro была переименована в Agrokultura AB.

К концу 2012 года компании контролировала в Украине 93,4 тыс. га. В прошлом выручка компании в Украине в 2012 году составила 57,2 млн долл. Консолидированный доход компании Alpcot Agrо по итогам 2012 года составил 114,3 млн долл. При этом в 2012 году Alpcot Agro получила консолидированный убыток в размере 18,8 млн долл., что в 3 раза меньше, чем в 2011 году.

В январе 2012 года Alpcot Agro присоединила украинскую агрокомпанию Landkom International, которая занимается выращиванием масличных и зерновых культур.