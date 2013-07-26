Новым директором «Дружба-Нова» стал менеджер «Кернел»

Директором крупного сельхозпроизводителя компании «Дружба-Нова» с 23 июля назначен Виталий Ставничук, ранее занимавший должность руководителя Западного и Центрального кластеров агробизнеса компании «Кернел», одного из крупнейших агрохолдингов страны.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия «Дружба-Нова».

Согласно сообщению, назначение Ставничука связано с процессом интеграции «Дружбы-Нова» в состав холдинга «Кернел». На новой должности он будет заниматься руководством операционной деятельности предприятия в соответствии с общей стратегией «Кернела».

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в начале апреля т.г. сообщил о заключении договора купли-продажи на приобретение 80% акций компании «Дружба-Нова» за 68 млн долл.

«Дружба-Нова» в первом полугодии 2013 года получила 17,4 млн грн чистой прибыли, что на 41,7% меньше, чем в январе-июне 2012 года.

Справка УНИАН. Основанное в 2001 году агропромышленное предприятие «Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На данное время контролирует земельный банк общим размером более 110 тыс. га и владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота и собственным элеваторным комплексом.