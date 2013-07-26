Украина присоединится к мерам ТС в борьбе с африканской чумой свиней

Москва. Украина готова присоединиться к мерам Таможенного союза по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), вспышки которой в последнее время фиксируются в России, а 21 июня зарегистрирована вспышка в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) по итогам совещания глав ветеринарных служб России, Беларуси и Украины в Минске. Украину представлял первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Иван Бисюк. В совещании также приняли участие глава представительства Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по Восточной Европе Казимирас Лукаускас.

«К мерам, которые вырабатываются для стран Таможенного союза, готова присоединиться и Украина. Главами ветеринарных служб Таможенного союза достигнута договоренность о проведении в сентябре специального расширенного заседания, посвященного борьбе с африканской чумой свиней», - говорится в сообщении.

Выступая на совещании, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил унифицировать законодательство, направленное на борьбу с опасными заболеваниями животных. Это позволит оперативно реагировать на изменение эпизоотической ситуации на всем пространстве Таможенного союза. По мнению Данкверта, органом, способным в короткие сроки подготовить и принять необходимые регламентирующие документы, является Евразийская экономическая комиссия. Одним из важнейших направлений, требующих скорейшей правовой регламентации, является создание систем обязательной идентификации продуктивных животных, а также прослеживания продукции и контроля использования пищевых отходов.

Кроме этого, главный ветеринарный инспектор Беларуси Юрий Пивоварчик проинформировал о мерах по борьбе со вспышками заболевания Беларуси. Участники совещания обсудили также состояние с распространением африканской чумы в России, и эпизоотическую ситуацию на Европейском континенте в целом. Создавшаяся обстановка, отметили участники встречи, не исключает заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Польши и стран Балтии.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.