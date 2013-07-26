Депутаты предлагают создать в Украине центры заготовки молока

Народные депутаты Михаил Опанащенко, Светлана Фабрикант, Антон Киссе (все - Партия регионов), Федор Негой («УДАР») и Ольга Михайленко (КПУ) предлагают Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части развития животноводческой отрасли, что подразумевает создание в Украине центров заготовки молока.

Об этом говорится в законопроекте №3023, опубликованном 24 июля 2013 года на сайте Верховной Рады, «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно развития животноводческой отрасли агропромышленного комплекса)».

Согласно законопроекту, в правовую базу Украины авторы предлагают ввести новые понятия «центр заготовки молока» и «доильная установка». Законопроект предполагает, что центрам заготовки молока, которые будут обслуживать минимум 200 коров, государство возместит 50% стоимости строительства и реконструкции центра. Субъекту хозяйствования депутаты предлагают предоставлять статус сельскохозяйственного предприятия и возможность выбора специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Авторы законопроекта предлагают разделить функции по производству и заготовке молока. Таким образом, субъект хозяйствования, которым может быть предприятие или частный собственник, будет осуществлять заготовку молока путем организации центра заготовки молока. Такой центр будет состоять из доильного зала, емкости для быстрого охлаждения и хранения молока без потерь его качественных показателей, а также системы управления стадом, которая позволит определять надои с каждой коровы отдельно. После первичной обработки в центре, молочное сырье будет реализовываться молокоперерабатывающим предприятиям.

«Таким образом, под контролем одного лица будет находиться качество молока на всех этапах: от переддоильной подготовки животных до первичной обработки и временного хранения молока», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Необходимость принятия законопроекта депутаты объясняют тем, что «низкое качество сырья закрывает молочным продуктам, произведенным отечественными молокоперерабатывающими предприятиями, выход на экспортные поставки, значительно сужает возможности таких предприятий».

Как сообщал УНИАН, производство жидкого молока в Украине в январе-июне 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 460 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.