Украина экспортировала 867 тыс. тонн зерна

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) по состоянию на 26 июля поставили на внешние рынки 867 тыс. тонн, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, к указанной дате экспорт пшеницы составил 143,3 тыс. тонн, в том числе 113,9 тыс. тонн продовольственной и 29,4 тыс. тонн фуражной. Украинские аграрии также экспортировали 447,8 тыс. тонн ячменя и 271,7 тыс. тонн кукурузы. Экспорт рапса к указанной дате составил 166,6 тыс. тонн, сои – 4,1 тыс. тонн.

По мнению аналитиков информационно-аналитического агентства «АПК-Информ», снижение темпов экспортных поставок зерна связано с нестабильной ценовой ситуацией на рынке зерновых. «Вследствие этого многие трейдеры сдерживают реализацию зерна, закупленного ранее по более высоким ценам, и ожидают более привлекательной ценовой конъюнктуры», - пишет «АПК-Информ».

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

Министерский прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014) составляет 26 млн тонн.

Украинские аграрии к 26 июля собрали почти 25,7 млн тонн зерна, убрав 8,8 млн га, или 82% от прогноза.