В Николаевской области семь человек отравились в ресторане
11:14, 27 июля 2013Агро
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26 июля в инфекционное отделение Николаевской областной больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит» и «сальмонеллез» госпитализированы семь человек, которые употребляли продукты питания в бистро “Марио”.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 27 июля госпитализированные остаются в состоянии средней тяжести.
СЭС в очаге заболевания проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.
Событие находится на контроле Управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
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