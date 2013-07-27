В воскресенье в Украине температура днем составит 24-35° тепла

В воскресенье, 28 июля, в Украине температура днем составит 24-35° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, по стране сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму и Приазовье, днем и в северных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 12-17°, на побережье морей - 18-23°; днем - 24-29°, в южной части и западных областях - 27-32°, на Закарпатье местами - 35°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 24-29°.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 15-17°, днем - 25-27°.

27 июля температура воды в Черном море - 19-24°, местами - 15-17°, в Азовском - 23-25°, в Днепре возле Киева - 21°.