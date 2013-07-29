Роспотребнадзор обвинил ветслужбу в несостоятельности преодолеть АЧС

Москва. Российские ветеринарные службы демонстрируют несостоятельность в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), а лоббируемые действия ведут к дополнительным ограничениям предпринимательской деятельности в стране и повышению стоимости продуктов питания.

Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора в связи намерением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внедрить дополнительные разрешительные документы (ветеринарные сертификаты) на каждую партию переработанной пищевой продукции животного происхождения.

«Ситуация, связанная с распространением вируса африканской чумы свиней, свидетельствует о несостоятельности ветеринарного надзора в стране, наглядно показывает неэффективность применения каких-либо разрешительных ветеринарных документов, и свидетельствует о необходимости применения действенного ветеринарного надзора за уже существующими эпизоотиями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении последних лет не принимаются эффективные меры по сдерживанию АЧС, что является следствием того, что ветеринарные органы не получают должного профессионального руководства.

«Вместо исполнения прямых функций по обеспечению государственного ветеринарного надзора, концентрация усилий ветеринарной службы лишь на выдаче разрешительных документов, не относящихся к надзорной деятельности, явно не обеспечивает надлежащей работы по ликвидации болезней животных, безусловно приводящей к сокращению полезного объема производимого сырья, а также повышению цен на мясные продукты», - говорится в документе.

По информации Роспотребнадзора, предполагающееся многократное обращение участников экономической деятельности в органы, осуществляющие ветеринарный надзор, для получения документов, выдача которых не имеет надлежащего обоснования, явно увеличивает экономические издержки изготовителей мясных и молочных продуктов, а также нарушает принцип прозрачности при принятии решений. Последствия таких решений – снижение экономического роста страны и увеличение цен на пищевую продукцию.

«Обращает на себя внимание не только ангажированность принятия подобного рода решений, но и беспрецедентная скорость, при которой такие предложения ЕЭК не могли пройти установленные процедуры публичного и внутригосударственного обсуждения, а также получить необходимые комментарии всех заинтересованных лиц, учесть позицию органов государственной власти и бизнеса», - заявили в ведомстве.

Как отмечается в документе, в Евразийской экономической комиссии 22-23 июля без предварительного обсуждения с ответственными органами государственной власти Российской Федерации вопросов, рассмотренных Советом Евразийской экономической комиссии 2 июля 2013 г., проведено совещание, где «продолжалось лоббирование интересов ветеринарных служб по внедрению излишних разрешительных документов (ветеринарных сертификатов) на каждую партию переработанной пищевой продукции животного происхождения».

По мнению специалистов Роспотребнадзора, подготовленное по результатам совещания в ЕЭК предложение о наличии ветеринарного сертификата на каждую партию пищевой продукции (предназначенной для употребления человеком) не только необоснованно с точки зрения предупреждения болезней животных, но и абсурдно в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья людей. В настоящее время уже существуют формы оценки соответствия продукции, позволяющие обеспечить допуск в обращение лишь той продукции, которая безопасна для здоровья человека. Более того, переработанная пищевая продукция производится из сырья, уже имеющего ветеринарный сертификат, и не может представлять какого-либо риска для здоровья животных, и тем более для человека, поскольку по своей природе ветеринарный сертификат должен лишь подтверждать происхождение сырья из благополучной по заразным болезням животных территории.

«По сути, предложения ЕЭК – это выдача разрешительного документа (ветеринарного сертификата) на возмездной основе даже без проведения каких-либо экспертиз продукции, подтверждающих ее фактическую безопасность. При этом такое ограничение вводится под предлогом установления прослеживаемости. На самом деле представителями ЕЭК и лобби ветеринарных служб предлагается коррупционная схема выдачи ветеринарного сертификата на каждую партию подвергшейся термической обработке пищевой продукции, в то время как для прослеживаемости достаточно надлежащей маркировки товаров и сопровождения ее данными о безопасности и происхождении сырья, что уже предусмотрено правовыми актами», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано более 55 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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