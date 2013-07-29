В южных и восточных регионах ухудшается состояние посевов кукурузы и подсолнечника

В связи с высокой температурой воздуха и длительным отсутствием эффективных дождей наблюдается ухудшение состояния посевов кукурузы и подсолнечника в ряде южных и восточных регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Можно отметить ухудшение состояния кукурузы на юге, где уже длительное время сохраняется высокая температура воздуха, не выпадают осадки, а запасы влаги в почве сокращаются. Это угнетает и кукурузу, и подсолнечник», - сказал он.

По словам Кульбиды, в наибольшей мере это касается Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областей, а также юга Кировоградской и юга Донецкой областей. Он также отметил, что в ближайшие две недели в большинстве этих регионов осадки не прогнозируются.

В то же время, Кульбида не уточнил, о каком сокращении урожая этих культур может идти речь.

Вместе с тем, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко не видит оснований говорить об ухудшении состояния посевов кукурузы и подсолнечника.

«Ухудшения посевов подсолнечника и кукурузы на сегодняшний день не отмечено. Еще есть запасы влаги в почве. Они, конечно, далеки от оптимума, но у нас оптимума и не бывает», - сказала Адаменко.

По ее словам, единственное, что может повлечь за собой отсутствие осадков на юге и востоке страны, - это преждевременное созревание этих культур, что чревато уменьшением валового сбора. Однако Адаменко подчеркнула, что это не помешает Украине собрать прогнозируемые 24-25 млн тонн кукурузы, так как основная масса посевов находится не в южном и восточном регионах.

Как сообщал УНИАН, 23 июля министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что в 2013 году украинские аграрии могут собрать рекордные для страны 25 млн тонн кукурузы против 21 млн тонн в 2012 году.

Ранее Минагропрод прогнозировал урожай кукурузы в Украине в 2013 году на уровне 21-23 млн тонн.

Под подсолнечник аграрии в 2013 году засеяли 4,8 млн га, что на 6,3% меньше, чем в прошлом году. При этом площадь под рапсом увеличилась на 80,2% - до более 1 млн га.

По прогнозам министерства, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.