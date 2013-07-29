Аграрии уже поставили 400 тыс. тонн зерна в Аграрный фонд

Украинские аграрии, заключившие с Аграрным фондом форвардные контракты на поставку зерна урожая 2013 года, уже поставили на сертифицированные склады фонда около 400 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба ведомства.

«С началом нового сезона сертифицированные элеваторы начали принимать зерно урожая 2013 года, в том числе в рамках заключенных с Аграрным фондом форвардных контрактов уже завезено около 400 тыс. тонн», - говорится в сообщении фонда.

В ведомстве также отметили, что расчет за поставленное зерно осуществляется по рыночным ценам на основе средневзвешенных цен равновесия (фиксинга), которые сформировались на Аграрной бирже в день переоформления товара. Кроме того, вместе с использованием механизма расчета по рыночным ценам в рамках форвардных закупок также введена дифференциация цен по регионам поставки зерна.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.