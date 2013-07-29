Продукция «Рошен» все еще поступает на рынок РФ – Федеральная таможенная служба

Москва. На данный момент продукция украинского производителя кондитерских изделий «Рошен» поступает на рынок Российской Федерации, так как пока письмо Роспотребнадзора в адрес Федеральной таможенной службы (ФТС) о введении такого запрета не поступало, сообщили УНИАН в пресс-службе ФТС.

«Мы внимательно изучили сообщения СМИ, однако официальных документов от Роспотребнадзора о введения запрета на поставки украинских конфет «Рошен» не поступало. Это значит, что на данный момент указанная продукция поступает на рынок России в обычном порядке», - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие указания обычно приходят достаточно быстро и, скорее всего, соответствующее письмо придет в ФТС «сегодня-завтра».

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen.

По словам главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в ходе экспертизы продукции на четырех фабриках компании (киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской) были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности. «Есть основания говорить о системных нарушениях действующего в нашей стране законодательства о защите прав потребителей», — сообщил главный санитарный врач РФ.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», Киев).