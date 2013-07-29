Польская Aviva OFE увеличила долю в Milkiland до более 5%

Польский частный инвестиционный фонд Aviva OFE BZ WBK увеличил свою долю в одном из крупнейших в Украине производителей молочных изделий компании Milkiland до 5,74% с 4,999% ранее.

Согласно сообщению украинской компании на Варшавской фондовой бирже, Aviva OFE теперь владеет 1,794 млн акций, что на 562 тыс. больше, чем до недавних транзакций, в ходе которых он увеличил свою долю.

Как сообщал УНИАН, в конце июня текущего года компания R-Assets Cooperatief U.A. увеличила долю в Milkiland до 5,001% с 4,8% ранее.

После этой транзакции free float акций компании сократился до 21,5%.

73,52% акций компании принадлежат нидерландской 1 Inc. Cooperatief U.A., которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич.

Справка УНИАН. Основанный в 1994 году Milkiland владеет 13 заводами (в том числе двумя в России и одним в Польше), на которых производит, главным образом, твердые сыры, масло и цельномолочные продукты, обеспечивающие ему около 90% выручки.