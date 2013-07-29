Roshen сомневается в правильности отбора Роспотребнадзором кондитерской продукции

Кондитерская компания Roshen, один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, сомневается в правильности отбора Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) образцов ее продукции для проведения анализов.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном веб-сайте.

«У корпорации Roshen возникли сомнения на основании имеющихся копий протоколов отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов в торговой сети, относительно правильности отбора образцов для проведения необходимых анализов, подтверждающих соответствие продукции требованиям нормативной документации РФ», - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что заявления Роспотребнадзора о наличии бензапирена в шоколадной продукции Roshen не может считаться нарушением норм РФ, так как таковых норм на кондитерскую продукцию не установлено, что подтверждается и техническими регламентами Таможенного Союза.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen. При этом по состоянию на 10:00 по киевскому времени Федеральная таможенная служба России еще не получила указаний Роспотребнадзора о запрете поставок на территорию России продукции Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.