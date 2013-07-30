В Нью-Йорке бастуют работники сетей фастфуда

Работники сетевых заведений быстрого питания McDonald's, Burger King и Wendy's в Нью-Йорке объявили однодневную забастовку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда с 7,25 до 15 долларов за час, а также отмены действующего в отношении сотрудников заведений быстрого питания запрета на создание трудовых союзов.

По словам организаторов акции протеста, в однодневной забастовке в Нью-Йорке 29 июля принимают участие несколько сотен сотрудников сетей фастфуда. В конце июля — начале августа такие же акции протеста планируется провести в других городах США.

По мнению организаторов акции протеста, повышение минимальной заработной платы в сетях фастфуда приведет к созданию новых рабочих мест, особенно для подростков и ранее не работавших людей, что, в конечном итоге, позволит экономике США быстрее преодолеть рецессию.

Пресс-службы Burger King и Wendy's, к которым Associated Press обратилось за комментариями в связи с акцией протеста, заверили агентство в том, что соблюдают права своих сотрудников.