Агрохолдинг «Авангард» увеличил производство яиц почти на 11%

Один из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг «Авангард» во втором квартале 2012 года увеличил производство яиц на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,724 млрд шт., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, общее поголовье за указанный период составило 30,3 млн голов, что на 17% больше, чем во втором квартале 2012 года. При этом поголовье кур-несушек выросло на 10,7% - до 22,8 млн голов.

Продажи яиц третьим лицам во втором квартале сократились на 1,7% - до 1,188 млрд шт., в то время как экспортные поставки выросли в 3,2 раза – до 138,2 млн шт. Средняя цена продаж за указанный период снизилась на 1,7% - до 0,59 грн/шт.

При этом в первом полугодии продажи третьим лицам выросли на 3,8% - до 2,053 млрд шт., а экспорт – увеличился на 56,3% - до 241 млн шт., в то время как средняя цена реализации снизилась на 6% - до 0,63 грн/шт.

«Авангард» также сообщил, что переработка яиц во втором квартале выросла по сравнению с апрелем-июнем 2012 года на 66,1% - до 450 млн шт., а в первом полугодии объемы переработки выросли на 33,3% - до 721 млн шт. Цена на продукты переработки яиц во втором квартале выросла на 1,2% - до 7,6 долл./кг, а в первом полугодии она выросла на 1,5% - до 7,65 долл/кг.

Как сообщал УНИАН, по итогу 2012 года «Авангард» увеличил объем продаж яиц на 360 млн штук (7,4%) – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

«Авангард» в 1 квартале 2013 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% до 60,7 млн долл. с 72,2 млн долл. Выручка холдинга увеличилась на 6,3% - до 155,8 млн долл. с 146,6 млн долл., в то же время показатель EBITDA уменьшился на 13,3% до 73,1 млн долл. с 84,3 млн долл.