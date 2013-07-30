Агрохолдинг «Авангард» расширяет географию поставок

Один из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг «Авангард» во втором полугодии намерен начать экспортные поставки своей продукции на рынки Бахрейна, Катара и Кот-д'Ивуара, говорится в сообщении компании.

«Во втором полугодии 2013 года компания планирует активно развивать экспорт на территории африканского континента. На данный момент компания ведет переговоры с Бахрейном, Катаром, Кот-д'Ивуаром», - говорится в отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Лондонской фондовой биржи.

При этом в холдинге отметили, что в первом полугодии т.г. она начала экспортировать свою продукцию на рынок Гвинеи-Бисау. При этом значительная доля экспорта яиц в первой половине 2013 года пришлась на Ирак.

Как сообщал УНИАН, экспортные поставки «Авангарда» в январе-июне 2013 года увеличились на 56,3% по сравнению с первым полугодием 2012 года - до 241 млн шт.

По итогу 2012 года «Авангард» увеличил объем продаж яиц на 360 млн штук (7,4%) – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

«Авангард» в 2010 году в ходе IPO разместил на Лондонской фондовой бирже 22,5% акций и привлек 208 млн долл.