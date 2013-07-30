Минагропрод и «Украгролизинг» неэффективно использовали 669 млн грн – Госфинсинпекция

Министерство аграрной политики и Национальная акционерная компания «Украгролизинг» неэффективно использовали 669 млн грн из 940,7 млн грн, выделенных из бюджета в 2010-2012 годах на реализацию Государственной целевой программы реализации технической политики в агропромышленном комплексе на период до 2015 года по обеспечению украинских аграриев сельхозтехникой отечественного производства посредством финансового лизинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил директор департамента государственного финансового аудита бюджетных программ и деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики Государственной финансовой инспекции Виталий Максименко.

«По результатам проведения аудита состояние освоения государственных средств оценено как неэффективное. Общая сумма неэффективно использованных средств восставляет 669 млн грн», - сказал Максименко.

В частности, в результате проведения аудита было установлено, что операторы финансового лизинга «Украгролизинг» и «Спецагролизинг» направили 130 млн грн за закупку техники иностранного производства, что противоречит условиям указанной госпрограммы.

Госфининспкеция также обнаружила, что 241,8 млн грн были использованы для поддержки субъектов хозяйствования, которые не занимаются аграрным бизнесом. К примеру, 232,5 млн грн, или 25% от общего финансирования программы, в 2010-2012 годах получила компания «ГПЗКУ-МТС», которая предоставляет услуги по уборке урожая, однако не является сельхозпроизводителем. Кроме того, в рамках госпрограммы по обеспечению аграриев техникой с помощью финансового лизинга 9,3 млн грн от «Украгролизинга» получила компания «Перлина Збруча», основным направлением деятельности которой является производство безалкогольных напитков, а также производство и разлив минеральной воды.

В ходе финансового аудита инспекция также выяснила, что в 2010-2012 годах в ходе реализации данной программы, в частности, было закуплено сельхозтехники на сумму 151,5 млн грн, однако по состоянию на 1 апреля т.г. она не была передана аграриям в финансовый лизинг.

По словам Максименко, Госфининспекция рекомендовала признать неудовлетворительной работу Министерства аграрной политики и НАК «Укагролизинг» по выполнению госпрограммы.

«О результатах госфинаудита мы проинформировали Кабмин, Минфин, Минагропрод, Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента. Главное предложение – признать работу по организации выполнения мероприятий по реализации госпрограммы неудовлетворительной и поставить вопрос об ответственности руководителей, которые отвечали за это направление работы», - сказал Максименко.

Он также сообщил, что помимо неэффективно использованных средств, объем недополученных доходов составил 31 млн грн, а 165,5 млн грн «Украгролизинг» направил не на выполнение программы, а использовал для собственных потребностей.

Как сообщал УНИАН, ранее руководители Министерства аграрной политики и продовольствия выражали неудовлетворение работой национальной акционерной компании «Украгролизинг».