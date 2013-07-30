«АВК» планирует привлечь у «Укрэксимбанка» кредит на 264 млн грн

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине компания «АВК» (г. Донецк) планирует заключить с «Укрэксимбанком» генеральное кредитное соглашение с лимитом задолженности 264 млн грн.

Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в рамках генерального соглашения планируется открытие трех невозобновляемых кредитных линий. Первая – сроком на 60 месяцев с лимитом 15 млн долл., которые будут направлены на рефинансирование кредитной задолженности компании перед «Проминвестбанком». Вторая – сроком на 60 месяцев с лимитом 16,8 млн долл., которые компания использует для покрытия расходов на приобретение нового оборудования в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по энергоэффективности. Третья – сроком на 60 месяцев с лимитом 1,2 млн долл. – на приобретение нового оборудования.

Справка УНИАН. Кондитерская компания «АВК» является лидером украинского рынка в сегменте весовых шоколадных конфет. В 2011 году ее доля в этом сегменте составляла более 26%.

В состав компании входят 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачево.

«АВК» в 2012 году увеличила чистую прибыль до 166,9 млн грн с 86,2 млн грн в 2011 году. При этом объем производства профильной продукции в 2012 году вырос на 5,3% по сравнению с 2011 годом - до 140,9 тыс. тонн.

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

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