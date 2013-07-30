Из-за запрета поставок конфет Roshen в РФ ежемесячные потери Украины составят 17 млн долл.

Введение российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запрета на поставку продукции кондитерской компании Roshen («Рошен») на рынок Российской Федерации повлечет за собой потери валютной выручки для Украины на уровне 17 млн долл. в месяц, считают в ассоциации «Укркондпром».

Согласно сообщению ассоциации, Украина также ежемесячно недополучит 11-13 млн грн налоговых отчислений на прибыль, на доходы физических лиц и единого социального взноса. Сумма возможный не вложенных инвестиций из-за запрета экспорта продукции Roshen может составить 40 млн грн в год.

В связи с этим ассоциация «Укркондпром» обратилась к правительству Украины с просьбой решить вопрос с РФ о запрете поставок продукции кондитерской компании Roshen на рынок этой страны.

«Укркондпром» призывает правительство Украины определить совместно с российской стороной межгосударственную согласительную процедуру урегулирования проблемы без введения торговых запретов», - говорится в сообщении ассоциации.

Глава ассоциации Александр Балдынюк считает, что компетентные органы России, сертифицировав все фабрики Roshen, уже подтвердили качество и безопасность продукции компании.

К тому же в ассоциации указали на то, что административные запреты со стороны РФ могут повлечь за собой создание искусственных ограничений во взаимной торговле между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.