Минагропрод прогнозирует увеличение производства молока

Объем производства молока в Украине по итогам 2013 года может составить 11,6 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2012 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в связи с ростом производства экспорт молока в 2013 году может вырасти по сравнению с 2012 годом на 5% - до 1 млн тонн, а импорт – сократиться на 22%, до 0,3 млн тонн.

При этом в Минагропроде ожидают, что среднегодовое потребление молочных продуктов в стране в этом году вырастет на 2,6 кг – до 217 кг на душу населения.

Как сообщал УНИАН, производство жидкого молока в Украине в январе-июне 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 460 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

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