Украина начинает консультации с РФ по поводу запрета продукции Roshen

Украина начинает официальные консультации с Россией по поводу запрета ввоза в РФ продукции украинской корпорации Roshen, и группа украинских переговорщиков уже готова выехать в Москву для консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

“В связи с запретом ввоза продукции компании Roshen Украина оперативно реагирует на ситуацию и немедленно приступает к консультациям с российской стороной”, - говорится в сообщении.

Рабочую группу по разрешению вопроса возглавил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«Украина будет действовать достаточно оперативно в этом вопросе. Как только стала известна информация, что господином Онищенко сделано заявление (о претензиях к качеству продукции корпорации – УНИАН), сразу же была создана рабочая группа, и я ее возглавил. В эту группу также входит министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Мы были готовы, и у нас есть план действий », - цитирует Прасолова пресс-служба министерства.

По словам Прасолова, главная цель рабочей группы - оперативное решение проблемы, объективная оценка фактов, отстаивание национальных интересов и восстановление экспорта продукции украинского производителя.

«Ситуация, которая возникла, затрагивает интересы более 8000 работников наших предприятий, может отразиться на сальдо торгового баланса, грозит уменьшением налоговых отчислений на всех уровнях. Мы будем настаивать на объективности и отстаивать национальные интересы », - подчеркнул Прасолов.

Также он подчеркнул, что Украина будет вести взвешенную политику для того, чтобы не допустить обострения торговых отношений между двумя странами.

«Алгоритм действий такой: будут проведены консультации с российской стороной, мы сделаем запрос и изучим официальные результаты экспертизы, а дальше будем вести переговоры об инспектировании наших предприятий специалистами Роспотребнадзора. По результатам инспекции будет решаться вопрос о возобновлении экспорта украинской продукции на рынок РФ. Наши специалисты готовы выехать на переговоры в Москву в любое время, как только мы договоримся с российской стороной», - пояснил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.