Онищенко призывает не искать «политическую компоненту» в запрете украинских конфет

Москва. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в запрете на ввоз украинских конфет компании Roshen в РФ не стоит искать политическую компоненту, проблема - именно в качестве кондитерских изделий.

Как передает РИА «Новости», об этом Онищенко заявил на брифинге в Москве.

«Что бы они там ни кричали, ни искали в этом какую-то компоненту политическую, не найдут. Потому что есть объективные данные, говорящие о том, что качество не соответствует заявленным требованиям», - сказал Онищенко на брифинге в Москве.

Онищенко подчеркнул, что Роспотребнадзор неоднократно предупреждал Украину о том, что надо выстраивать нормальные отношения по контролю качества продукции, а не наступать на одни и те же грабли.

«Были сыры - болезненная тема - забылось. Сейчас выплыла новая тема», - заключил Онищенко на брифинге.

В то же время Онищенко заявил, что у Роспотребнадзора пока нет претензий к конфетам компании Roshen, которые производятся в Липецке.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.