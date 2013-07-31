Аграрный фонд выплатил по форвардным контрактам 14 млн грн

Государственная казначейская служба к 30 июля перечислила аграриям 14 млн грн по условиям форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, которые были заключены с Аграрным фондом, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, ведомство уже окончательно рассчиталось по 6 форвардным договоренностям.

Кроме того, Аграрный фонд сообщил, что в интервенционный фонд закуплено 30 тыс. тонн зерна нового урожая.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.