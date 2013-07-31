Госпотребинспекция пока не планирует проверять Roshen

Государственная инспекция Украины по защите прав потребителей не планирует проводить внеплановые проверки кондитерской продукции ТМ Roshen, так как официальных уведомлений о неудовлетворительном качестве продукции этого производителя ни со стороны Роспотребнадзора, ни со стороны потребителей она не получала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспеции.

«К нам пока не поступали заявления ни от Роспотребнадзора, ни от потребителей о неудовлетворительном качестве Roshen», - сказали в пресс-службе.

При этом в инспекции отметили, что в случае получения таких заявлений, Госпотребинспекция может приступить к проверке качества кондизделий, выпускаемых Roshen.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

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