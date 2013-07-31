Запрет продукции Roshen в РФ имеет явный политический подтекст – эксперты

Проверки качества продукции украинской корпорации Roshen и ограничение импорта этой продукции на российский рынок носит скорее политический характер и является сигналом другим украинским предпринимателям, работающим на российском рынке.

Об этом УНИАН заявили ряд экономических экспертов.

В частности, по мнению руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, санкции в отношении украинской кондитерской продукции и труб – это только начало анонсированных торговых войн.

«Это (действия российской стороны в отношении импорта украинской продукции - УНИАН) не столько экономическая мотивация, сколько политическая мотивация. И то, что сейчас мы видим - это цветочки. Санкции по Roshen - это демонстрационная порка украинских олигархов, выступающих за евронтеграцию. Прежде всего – Пинчука и Порошенко. И это сигнал Ахметову и другим в том, что такое же может быть с ними», - сказал Фесенко.

С этим солидарны и аналитики Аналитической группы «Da Vinci AG». По их мнению, развязывание Российской Федерацией торговых войн и безосновательное закрытие рынка для украинских товаров имеет две цели: сорвать заключение Украиной соглашения об ассоциации с ЕС и скрыть неэффективность развития Таможенного Союза.

«Последовательность действий российского Госпотребнадзора – это не что иное, как неконкурентные действия на рынке, имеющие геополитический бэкграунд. Действия и политика российской стороны сегодня свидетельствуют о том, что подписание соглашения в ноябре 2013 года между Украиной и ЕС Кремль воспримет как крупное геополитическое поражение, ставящее под удар всю концепцию российской политики на постсоветском пространстве. Это означает, что Москва продолжит наращивать торгово-экономическое противостояние с Украиной и, возможно, усилит давление на ключевые фигуры, лоббирующие евроинтеграционный курс», - уверяют эксперты.

В свою очередь исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко предположил, что Украине нужно готовиться к тому, что такие санкции могут быть в отношении других товаров и, прежде всего, агросектора.

«Россияне начинают пересматривать фитосанитарные нормы. Сырные войны и кондитерка - это мелкий удар по сравнению с тем, какой удар может быть нашему агропрому в случае принятия новых норм со стороны России», - сказал Устенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen. При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

В украинском Министерстве экономического развития и торговли 31 июля заявили, что готовы начать официальные консультации с Россией по поводу запрета ввоза в РФ продукции украинской корпорации Roshen, и группа украинских переговорщиков уже готова выехать в Москву для консультаций.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.