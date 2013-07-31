Roshen остановил поставки в Россию, не дожидаясь извещения Роспотребнадзора

Украинская корпорация Roshen приостановила поставки своей продукции в РФ, не дожидаясь поступления официального извещения Роспотребнадзора, заявил РИА «Новости» в среду представитель пресс-службы Roshen.

Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ кондитерских изделий компании Roshen, после того как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству и безопасности. Соответствующее письмо ведомство направило в ФТС и управления Роспотребнадзора по субъектам РФ.

"Да, мы приостановили ввоз продукции до прояснения ситуации", - сказал собеседник агентства. "Мы пока не получали никаких извещений от Роспотребнадзора", - добавил представитель пресс-службы Roshen.

Роспотребнадзор, в частности указывает, что должен быть приостановлен ввоз на территорию РФ кондитерских изделий, произведенных на четырех фабриках корпорации Roshen: ПАО "Киевская кондитерская фабрика Roshen", ПАО "Винницкая кондитерская фабрика", ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика Roshen", ПАО "Кременчугская кондитерская фабрика Roshen".

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