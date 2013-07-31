Украина просит Роспотребнадзор о немедленной встрече по поводу Roshen
Украина обратилась с официальным письмом к руководству Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), в котором просит о немедленной встрече для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
«Мы как правительство…приняли первые официальные ответные меры - как только появилось официальное сообщение, мы направили официальное письмо руководителю Роспотребнадзора с просьбой о срочной встрече, для того чтобы урегулировать все вопросы, которые были озвучены официально», - цитирует пресс-служба главу министерства Игоря Прасолова.
По его словам, этот вопрос вышел на официальный уровень и сегодня Украина готова к диалогу с Россией.
Кроме того, Прасолов указал на тот факт, что Роспотребнадзор высказал претензии только к той продукции Roshen, которая производится в Украине, тогда как к предприятиям корпорации вне страны претензий нет, хотя на них действуют одинаковые стандарты.
«Насколько мне известно, и мы провели предварительное исследование, на всех предприятиях компании – не только в Украине, но и в России и Прибалтике – действуют одни и те же стандарты качества, поэтому ситуация непонятная. Именно поэтому мы хотим поскорее с этим разобраться и отменить запрет на поставку нашей продукции в Россию», - цитирует пресс-служба Прасолова.
Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.
30 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.
31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.
При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.
Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок России 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.
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