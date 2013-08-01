Переговоры об экспорте украинской кондитерской продукции в РФ начнутся с понедельника

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины располагает результатами экспертизы качества украинской кондитерской продукции, в частности, продукции корпорации Roshen и рассчитывает, что переговоры с украинской стороной по поводу экспорта начнутся с понедельника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом накануне заседания Кабинета Министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я бы осторожно относился к этому вопросу, чтобы не навредить переговорному процессу. Со стороны производителей и независимой экспертизы результаты есть. У нас нет сомнений, что качество продукции отвечает нормам и стандартам», - сказал министр.

По его словам, нужно получить претензии российской стороны.

«Если есть претензии у российской стороны, мы должны их получить. Насколько я знаю, министерство экономического развития и торговли Украины уже создало рабочую группу и планирует уже с понедельника начать официальные переговоры», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Украина начинает официальные консультации с Россией по поводу запрета воза в РФ продукции украинской корпорации Roshen, и группа украинских переговорщиков уже готова выехать в Москву для консультаций. Главная цель рабочей группы - оперативное решение проблемы, объективная оценка фактов, отстаивание национальных интересов и восстановление экспорта продукции украинского производителя.

29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции с четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн или 102,7 млн долл. в денежном выражении.