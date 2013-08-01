Земля в Польше подорожала до 6,7 тыс. долл. за гектар

Варшава. Сельскохозяйственная земля в Польше во втором квартале 2013 года стоила в среднем 6,7 тыс. долл. за гектар, что на 15,2% больше, чем во втором квартале прошлого года, и на 13,1% больше, чем в первом квартале текущего года.

Об этом свидетельствуют данные польского государственного Агентства сельскохозяйственной недвижимости (ANR), которыми располагает УНИАН.

ANR, которая является крупнейший продавцом сельхозземли в Польше, рассчитало средние цены на основе анализа более 3,5 тыс. cделок.

Агентство во втором квартале продало 29 тыс. га земли по сравнению с 40 тыс. га за аналогичный период прошлого года, увеличив продажи за первые шесть месяцев текущего года до 55 тыс. га.

Дороже всего земля стоила на западе и юго-западе Польши (8-9 тыс. долл./га), а дешевле всего – на востоке страны (4,5-5 тыс. долл./га).

ANR сообщило, что покупатели чаще всего покупали участки площадью от 100 до 300 га, а наименее популярны участки от 1 до 10 га.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года и.о. главы Государственного земельного банка Украины заявила о планах добиться увеличения стоимости сельхозземли в стране после снятия моратория на ее продажу в 2016 году до 4 тыс. евро с нынешних от 60 до 500 долл./га.

Украина, имеющая одни из лучших черноземов в мире, в прошлом году восьмой раз продлила мораторий на продажу земли.

Справка УНИАН. По данным ANR, сельхозземля в Польше дорожает непрерывно с 1992 года, когда она стоила около 150 долл./га. В прошлом году 1 га земли стоил уже 6 тыс. долл., что на 11% больше, чем годом ранее (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).

Читайте также: Украина - одна из самых привлекательных стран для покупки земли