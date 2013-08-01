Минагропрод повысил прогноз экспорта зерна на 2 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысил прогноз экспорта зерна в маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 2 млн тонн - до 28 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабмине заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

"Возможности экспорта зерна в течение маркетингового года оцениваются в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы - более 16 млн тонн", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Минагпропрод прогнозирует объемы производства зерна на уровне 57,1 млн тонн при потребности внутреннего рынка ориентировочно 28,4 млн тонн. Прогнозный объем сбора кукурузы оценивается в 25,9 млн тонн.

Ранее Минагропрод планировал собрать в 2013 году 21 млн тонн пшеницы и 700 тыс. тонн ржи. При этом валовой сбор зерна прогнозировался на уровне 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013 – июнь 2014) планировался на уровне 26 млн тонн.