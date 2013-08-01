Украинские аграрии уже собрали 28 млн тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 31 июля обмолотили 90% запланированных к уборке урожая площадей и собрали 28 млн тонн зерна, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, средняя урожайность составляет 29,8 ц/га, что на 5 ц/га больше прошлого года.

«Сегодня можно делать осторожные прогнозы относительно объемов производства зерна. Они могут составить 57,1 млн тонн при потребности внутреннего рынка ориентировочно 28,4 млн тонн. Прогнозный объем сбора кукурузы оценивается в 25,9 млн тонн», - сообщили в Минагропроде.

При этом возможности экспорта зерна в течение маркетингового года (МГ, июль 2013 –июнь 2014) оцениваются в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы — более 16 млн тонн.

Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация уже начали масштабные закупки зерна по форвардным и спотовым контрактам.

Как сообщил УНИАН, ранее Минагропрод планировал собрать в 2013 году 21 млн тонн пшеницы и 700 тыс. тонн ржи. При этом валовой сбор зерна прогнозировался на уровне 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013 – июнь 2014) планировался на уровне 26 млн тонн.