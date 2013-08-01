Украина может экспортировать в ЕС 50-70 тыс. тонн курятины - Присяжнюк

Объем экспорта украинской курятины в страны Европейского Союза до конца 2013 года составит минимум 50-70 тыс. тонн, однако этот показатель может вырасти в разы после формирования Зоны свободной торговли Украины с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед началом заседания правительства заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Минимум в этом году 50-70 тыс. тонн в ЕС. Для начала это большой объем. Но экспорт вырастет в разы», - сказал министр.

По его словам, рынок ЕС является для Украины стратегически важным. «Рынок ЕС - это 550 млн потребителей, способных потреблять продукцию в достаточном объеме. И наша задача выходить на этот рынок не только с зерновой группой», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в феврале Украина получила положительное решение относительно импорта продукции птицеводства украинского производства на рынок Европейского Союза, что стало возможным после вступления в силу регламента ЕС N88/2013.

24 июля Еврокомиссия утвердила перечень украинских предприятий, имеющих право на экспорт курятины в ЕС. Тогда же первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что Украина уже в текущем году может войти в десятку крупнейших экспортеров курятины.