Украина в июле экспортировала 1,2 млн тонн зерна

Объем экспорта зерна в июле текущего года составил 1,2 млн тонн, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

«В июле экспортировали примерно 1,2 млн тонн зерна. Перевезены в порты и загружаются на суда еще порядка 1,4 млн тонн зерна», - сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, Украина намерена усилить свое присутствие на глобальном продовольственном рынке, особенно в зерновом сегменте. В этом плане перспективными считаются рынки Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной и Центральной Африки.

«На сегодня стоит задача удержать проседание цен на зерно и максимально стимулировать продажи зерна на внешние рынки», - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод оценивает возможности экспорта зерна в течение маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы — более 16 млн тонн.