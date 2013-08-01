Арбузов предлагает установить минимальные цены на зерно

Механизм введения минимальных цен на зерно остается важным элементом стабилизации ценовой ситуации на рынке зерна в условиях завершения уборочной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, открывая заседания Кабинета министров.

«Принимая во внимание завершение уборочной кампании, актуализирован вопрос цен на собранное зерно. Важным в этом отношении остается механизм внедрения минимальных цен на зерно», - сказал Арбузов.

По его словам, сегодня на рынке ситуация такова: внутренние цены на ранние зерновые стабильные и имеют тенденцию к росту. «На протяжении последних 10 дней прошел рост цен на продовольственную пшеницу – на 50 грн за тонну и на 20 грн на ячмень. Трейдеры в портах покупают пшеницу 3-го класса по 1700-1730 грн за тонну, ячмень – по 1780-1820 грн за тонну», - сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) обратилась к Кабинету министров с просьбой установить закупочные цены на зерно на уровне прошлого маркетингового года, что позволило бы аграриям сделать свое производство прибыльным.