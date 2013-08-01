Зерновая корпорация начала финансирование форвардных закупок

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПКЗУ) с 1 августа начала финансирование форвардных закупок зерна урожая 2014-2015 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк

«ГПКЗУ приступила к финансированию форварда 2014-2015 годов. Это даст возможность подготовки аграриев к посеву озимых и уменьшит нагрузку при привлечении кредитов и выплате процентов», - сказал министр.

При этом он не назвал объемов закупок, но добавил, что форвардные закупки особенно важны для средних и мелких производителей.

Как сообщал УНИАН, в начале июля ГПЗКУ закупила у сельхозпроизводителей по форвардным контрактам 1 млн тонн зерна урожая 2013 года.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.