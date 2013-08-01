Украина может экспортировать около 370 тыс. тонн овощей - УКАБ

Украина в этом году может экспортировать 360-370 тыс. тонн овощей, сообщил УНИАН эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Игорь Остапчук.

«За 6 месяцев 2013 года Украина уже экспортировала 151,4 тыс. тонн овощей на общую сумму 57,7 млн долл. США. Учитывая такие темпы, в этом году можно ожидать показатель экспорта овощей на уровне 360-370 тыс. тонн», - сказал он.

По словам эксперта, в 2013 году валовый сбор овощей может достигнуть 9-10 млн тонн, а фруктов - 2-2,1 млн тонн.

«Валовой сбор овощей постепенно увеличивается за счет прироста урожайности. В частности, в 2010 году урожайность овощей составила 173,6 ц/га, а в 2012 году - 199,2 ц/га.

Рост урожая фруктов обусловлен, в основном, вводом в период плодоносности молодых садов, урожайность которых выше, чем у старых», - сообщил Остапчук.

Также эксперт УКАБ сообщил, что в ближайшее время можно ожидать снижение цен в Украине на овощи и фрукты.

«Сравнивая стоимость «борщевого набора» по состоянию на 9 июля и 23 июля, стоит заметить, что его цена снизилась почти на 2,5 грн. Цены будут постепенно уменьшаться с увеличением предложений. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и с фруктами. В частности, яблоки уже подешевели на 5,65% (34 коп.) за последнюю неделю», - сообщил Остапчук.

Как сообщал УНИАН, объем производства овощей и фруктов в Украине по итогам 2012 года составил 10 млн тонн, из которых 8,5 млн тонн составляет внутреннее потребление, а остальной объем может быть экспортирован. В целом по итогам 2012 года экспорт овощефруктовой группы вырос на 20%, а импорт сократился на 40%.

Украинские аграрии в январе-мае 2013 года поставили на внешние рынки 134 тыс. тонн овощей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минагропрод сообщил, что рост экспорта овощей связан не только с высокими урожаями, но и с развитием тепличных комплексов и овощехранилищ. Так, в 2012 году в эксплуатацию было введено 50 га новых теплиц, а до конца 2013 года планируется задействовать тепличные комплексы на площади более 0,5 млн кв. м.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году Украина выручила от экспорта овощей 138,5 млн долл., что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом импорт овощей обошелся стране в 146,7 млн долл., что на 10,1% больше, чем в 2011 году.