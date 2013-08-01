Украинские виноградари прогнозируют рост урожая на 10%

Украинские виноградари прогнозируют в 2013 году рост урожая винограда по сравнению с прошлым годом на 10% - до 468,71 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Виноградари и виноделы Украины».

«Учитывая информацию, предоставленную нам виноградарскими хозяйствами, а также профильными научными учреждениями, в 2013 году не предвидится падение урожайности по техническому и столовому винограду в сравнении с 2012 годом. Стоит отметить, что по прогнозам виноградарей, возможно повышение количества собранного урожая ориентировочно на 10%», - сообщил директор ассоциации Сергей Михайлечко.

Ассоциация сообщила, что удержать уровень 2012 года удалось благодаря отсутствию погодных катаклизмов.

Согласно сообщению, наибольший урожай винограда в Украине в 2013 году может быть собран в Одесской области - 233,53 тыс. тонн, и в АР Крым - 103,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские виноградари и виноделы обратились к правительству и парламенту с просьбой уделить внимание основным проблемам отрасли, среди которых отсутствие ощутимой государственной поддержки, дороговизна лицензии на оптовую продажу вина, стоимость которой составляет 500 тыс. грн и оплачивается производителями ежегодно, а также отсутствие свободного рынка земли.

Справка УНИАН. Урожай винограда в 2012 году составил 426,1 тыс. тонн. В Украине виноград выращивается в Крыму, Закарпатской, Запорожской, Одесской, Николаевской и в Херсонской областях.