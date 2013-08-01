Беларусь ограничила импорт украинских вин

Министерство торговли Республики Беларусь отменило действие сертификата соответствия продукции для вин производства Инкерманского завода марочных вин из-за несоответствия продукции органолептическим показателям. Об сообщается на сайте Минторговли РБ.

Решение основано на выводах Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

«Сертификат был выдан на партию вин в ассортименте 4-х позиций со сроком действия до 15 февраля 2015 года», - отметили в Минторговли РБ.

Как отмечается, претензии высказаны в отношении вин «Легенда Инкермана» урожая 2011 года, разлитого в ноябре 2012 года. Партия вин была ввезена на территорию Республики Беларусь в декабре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Группа компаний «Inkerman International» – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.