Казахстан начал проверку продукции Roshen

Санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Об этом сообщила главный эксперт комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Казахстана Марал Рахимжанова в эфире казахстанского "Седьмого канала", передает РИА "Новости".

"На сегодняшний день получено официальное подтверждение от Роспотребнадзора о том, что продукция Roshen не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Аналогичные проверки начаты санитарной службой Казахстана. При выявлении несоответствия данная продукция будет у нас приостановлена", - сказала Рахимжанова.

По информации телеканала, казахстанские специалисты завершат проверку конфет в течение недели. После этого продукция украинских кондитеров может оказаться под запретом. На сегодня продукция фирмы занимает около 20% казахстанского рынка сладостей.

Напомним, Роспотребнадзор ранее сообщил, что недовольство ведомства вызвало качество продукции Roshen. В торговых сетях Москвы была отобрана продукция четырех фабрик - киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской, которые принадлежат компании Roshen. Нарушения были выявлены по качеству и безопасности. Как пояснили в ведомстве, продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).

В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор поставил вопрос о введении запрета на ввоз продукции компании Roshen. Таможенные органы РФ получили указания о запрете ввоза на территорию РФ кондитерских изделий данного производителя.

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