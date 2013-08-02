Украинский производитель не получал от Беларуси уведомления о запрете поставок вина

Группа компаний «Инкерман Интернешнл», входящая в состав одного из крупнейших производителей винодельческой продукции в Украине - Первого национального винодельческого холдинга, не получала от Министерства торговли Беларуси официального уведомления о запрете поставок ее вин в страну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Официального документа мы не получили. Руководство пытается связаться с белорусской стороной для урегулирования этого вопроса», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Министерство торговли Республики Беларусь 1 августа отменило действие сертификата соответствия продукции для вин производства Инкерманского завода марочных вин из-за несоответствия продукции органолептическим показателям. Претензии высказаны в отношении вин «Легенда Инкермана» урожая 2011 года, разлитого в ноябре 2012 года.

Справка УНИАН. Группа компаний «Inkerman International» – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.

Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.