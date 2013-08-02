В Украине завершена денежная оценка земель

Нормативная денежная оценка земель по состоянию на 31 июля проведена в 29 764 населенных пунктах Украины, что составляет 99,99% от их общего количества.

Об этом сообщило Государственное агентство по земельным ресурсам Украины (Госземагентство).

По данным агентства, в 2013 году эти работы были завершены в 229 населенных пунктах. Также была проведена повторная нормативная денежная оценка земель в 3 866 населенных пунктах, или в 13% от их общего количества.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на начало 2013 года первичная нормативная денежная оценка земель была проведена в 29 471 населенном пункте, что составляло 98,9% от их общего количества.

По данным Госземагентства, в 2012 году работы по нормативной денежной оценке земель завершены в 2 183 поселениях.

Повторная нормативная денежная оценка земель в 2012 году была проведена в 9 315 населенных пунктах (31,3% от их общего количества).