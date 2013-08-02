«Милкиленду» разрешили поставлять продукцию польского сырзавода в Украину

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины разрешила «Милкиленду», молочной группе компаний с активами в Украине, России и Польше, поставлять в страну сыры и сухую молочную продукцию польского сыродельного завода «Островия», входящего в группу.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, «Милкиленд» рассчитывает на то, что расширение линейки сыров позволит компании укрепить свои позиции на рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце мая т.г. «Милкиленд» запустил производство твердых сыров на вошедшем в прошлом году в состав группы польском заводе «Островия».

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В 2011 году «Милкиленд» в ходе IPO разместил 22% акций на Варшавской фондовой бирже, в результате чего выручил 80 млн долл.